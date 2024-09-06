Jessica Pegula'dan bir ilk

Amerikalı raket JessicaPegula, kariyerinin ilk grandslam turnuvasında finale çıktı. Pegula'nın ABD Açık'ın finalindeki rakibi ise Belaruslu tecrübeli raket Aryna Sabalenka oldu

Sezonun son grandslam turnuvası ABD Açık'ta kadın finalistler belli oldu.

Günün ilk yarı final maçında New Yorklu JessicaPegula, ÇekyalıKarolinaMuchova ile karşılaştı. Sakatlığının ardından kortlara başarılı bir dönüş yapan Muchova maça iyi başladı ve ilk seti 6-1 kazandı.

İkinci sete ise iyi başlayan taraf Amerikalı tenisçi Pegula oldu. Arkasına büyük bir seyirci desteği alarak oynayan Pegula, bu sette kritik sayılar almayı başardı. Seti 6-4 kazanan JessicaPegula, skoru 1-1'e getirdi.

Son sette kıyasıya bir mücadele beklense de JessicaPegula oyunun hakimiyetini bırakmadı. Çek raket Muchova'nın çift hataları da oyundan düşmesine sebep oldu.

JessicaPegula son seti de 6-2 kazanarak Amerika Açık finaline adını yazdırdı. 30 yaşındaki tenisçi, böylece ilk kez bir grandslam finaline çıktı.

FİNALDEKİ DİĞER İSİM ARYNA SABALENKA OLDU

Diğer yarı final mücadelesinde ise Belaruslu tenisçi ArynaSabalenka, Amerika Birleşik Devletleri'nden EmmaNavarro ile karşılaştı.

Sabalenka, ilk seti rahat bir oyunun ardından 6-3 kazandı. İkinci sette ise büyük çekişme yaşandı. Ancak ArynaSabalenka, tie-breake kalan seti 7-6 kazandı ve art arda ikinci kez Amerika Açık finaline kaldı.

Bu başarıyı en son 2019'da Serena Williams göstermişti. ABA Açık'ta kadınlar finalinin adı böylece JessicaPegula-ArynaSabalenka oldu.

İki tenisçi bugüne kadar yedi kez karşılaştı ve Sabalenka 5 maçtan galip ayrıldı. Sabalenka ve Pegula, geçen ay düzenlenen Cincinati Açık'ta da finalde karşılaşmıştı. Mücadeleyi kazanan Belaruslu tenisçi şampiyon olmuştu.



