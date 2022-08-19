ITTF,Olguner’e görev verdi

Yusuf Karayusufoğlu
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), tarafından iki yılda bir yapılan Dünya Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 06 Ocak 2023 tarihinde Umman’da yapılıyor.ITTF başkanı PetraSörling’in önerisi üzerine,Umman Masa Tenisi Federasyonu,Umman’da yapılacak bu turnuvaya,ülkemizin Veteran Milli masa tenisçisi ve Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği başkanı Fadıl Olguner’i , Grup lideri olarak görev yapması için davet etti.
Umman Masa Tenisi Federasyonu davet yazısını hem Fadıl Olguner’e,hem de Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’na gönderdi.
OLGUNER TEŞEKKÜR ETTİ
Lefkoşa Veteran Masa Tenisi başkanı Fadıl Olguner dün yayınladığı basın bildirisinde,Umman’da yapılacak olan Uluslararası Veteran Turnuvasında kendine görev veren ITTF’na ile Umman Masa Tenisi Federasyonu’na ve Umman Masa Tenisi Federasyonu’nda görevli olan Saijad Bager’e teşekkür etti.
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