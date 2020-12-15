İran Milli Masa Tenisçi, Kaymaklı’da

Küçük Kaymaklı Kadın Masa Tenisi Takımı, İran Milli Takım oyuncusu Paniz Vizvari’yi transfer etti

Masa Tenisi Büyük Kadınlar Ligine iddialı bir kadro ile girecek olan Küçük Kaymaklı, İran Milli Takım oyuncusunu transfer etti.

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina,Küçük KaymaklıKadın Masa Tenisi Takımı ile Kemja Kafede yaptıkları yemekli toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.Akay Aşina’nın açıklamaları şöyle:

“İran Milli Takım oyuncusu Paniz Vizvari bu sezon Küçük Kaymaklı Kadın Masa Tenisi Takımında forma giyecektir.Paniz şu an üniversite eğitimine devam ederken, takımımızın antrenmanlarına da aktif olarak katılıp form tutmaya başlamıştır.

Bu sezon yapılacak olan özel turnuvalarda ve ligde Küçük Kaymaklı Kadın Masa Tenisi Takımına hiç tereddütsüz güç katacaktır.”

