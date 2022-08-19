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Iga Swiatek'ten erken veda

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Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi IgaSwiatek, katıldığı CincinnatiMasters turnuvasına son 16 turunda veda etti

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Iga Swiatek'ten erken veda
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında mücadele eden 21 yaşındaki tenisçi, tek kadınlar son 16 turunda, dünya sıralamasının 24. basamağında yer alan ABD'li Madison Keys ile karşılaştı.
Keys, 1 saat 25 dakika süren karşılaşmanın ardından 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kariyerinde Swiatek'i ilk kez mağlup eden Keys, çeyrek finalde Kazak Elena Rybakina ile karşılaşacak.
 
 
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