İdil Rent A Car Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis plajında gerçekleşen İdil Rent A Car Plaj Tenisi Turnuvası karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.
Kategorilerde maçlar sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;
13+ Çift Erkekler
1 Florin Sorodoc - Zeka Başel
2 İbrahim Ağun - Avni Ersuner
13+ Çift Karışık Çiftler
1 Rahme Veziroğlu - Florin Sorodoc
2 İzem Civisilli - İbrahim Ağun
13+ Yeni Başlayanlar
1 Seda Can - Hasan Oduncuoğlu
2 İbrahim Can Arabacı - Yüksel Ciddi
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