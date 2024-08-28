banner913
banner932
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
29 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
30 0
 
Utandıran manzara
Utandıran manzara
27 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
24 0
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
24 0
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
banner1032

İdil Rent A Car Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı

banner1020

banner1045
İdil Rent A Car Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
banner971
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis plajında gerçekleşen İdil Rent A Car Plaj Tenisi Turnuvası karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.
Kategorilerde maçlar sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;
13+ Çift Erkekler
1 Florin Sorodoc - Zeka Başel
2 İbrahim Ağun - Avni Ersuner
13+ Çift Karışık Çiftler
1 Rahme Veziroğlu - Florin Sorodoc
2 İzem Civisilli - İbrahim Ağun
13+ Yeni Başlayanlar
1 Seda Can - Hasan Oduncuoğlu
2 İbrahim Can Arabacı - Yüksel Ciddi
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.