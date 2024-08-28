İdil Rent A Car Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis plajında gerçekleşen İdil Rent A Car Plaj Tenisi Turnuvası karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Kategorilerde maçlar sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;

13+ Çift Erkekler

1 Florin Sorodoc - Zeka Başel

2 İbrahim Ağun - Avni Ersuner

13+ Çift Karışık Çiftler

1 Rahme Veziroğlu - Florin Sorodoc

2 İzem Civisilli - İbrahim Ağun

13+ Yeni Başlayanlar

1 Seda Can - Hasan Oduncuoğlu

2 İbrahim Can Arabacı - Yüksel Ciddi



