Hurey Türkiye şampiyonu Tümay ikinci

Yusuf Karayusufoğlu

Adana'da hafta sonunda yapılan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasında Milli veteran sporcumuz sporcumuz Hurey Cambaz Ahmetoğlu iki şampiyonluk birden kazandı. Hurey ilk şampiyonluğunu 40-49 yaş bayanlarda kazandı. Hurey finalde turnuvaya İngiltere'den katılan ancak KKTC'li bir sporcu olan ve geçmişte Kıbrıs'ta birçok şampiyonluğu bulunan Tümay Ekrem ile karşılaştı ve şampiyon oldu. Tümay Ekrem ise ikinci oldu.

İki KKTC'li sporcunun oynadığı finalin galibi Hurey Cambaz oldu.

Hurey Cambaz ve Tümay Ekrem turnuvaya katılan tüm bayanlar arasındaki yarışmada da yine finale kaldılar.Ancak Tümay Ekrem’in rahatsızlanması nedeniyle karşılaşmaya çıkamadı ve Hurey Cambaz Ahmetoğlu bir kupa daha kazandı.Tümay Ekrem yine ikinci oldu.Çift kadınlar maçında Hurey-Tümay çifti,Tümay’ın rahatsızlanması sonunda turnuvaya katılamadı.

