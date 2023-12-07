Hitachi Masters Cup da sona doğru

2023 HitachiMasters Cup KKTF kortlarında 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan çekişmeli çeyrek final ve yarı final karşılaşmalar ile devam edildi.
HitachiMasters Cup kategorilerinde günün maçları ve sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
Vera Gazi - Servet Tel 6/1 6/1
Girne Umut Yerebakan – EnraÇakartaş 7/5 6/2
12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Erdal Arabacıoğlu - Deniz Hüseyin Önen 1/6 0/6
16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
Ekin Karasu - Sahil Ece Yerebakan 4/6 6/3 10/4
Almira Akşahin - Kayra Yüceer 1/6 3/6
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Akay Ali Sağkanat – Bora Erin 6/0 4/6 12/10
13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Mustafa Zorba – Aras Çelik 6/0 6/0
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