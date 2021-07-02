Head&Shoulders CUP’ta heyecan sürüyor

Head&Shoulders CUP, oynanacak 9 yaş kız ve erkek,12 yaş kız ve erkek ile senyör erkek maçları ile devam edecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından organize edilen Head&ShouldersCUP, oynanacak 9 yaş kız ve erkek,12 yaş kız ve erkek ile senyör erkek maçları ile devam edecek. KKTF ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarına düzenlenen turnuvada 9 ve 12 yaş kategorilerinde oynanan günün maçları ve sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN

BEREN BAŞARAN - MÜYESSER EKİN GENÇEL 4/1 4/0

DENİZ ABDULLAHOĞLU - DOĞA İNCE 4/1 4/0

İREM ÖZEN - İLAY GENÇ 4/0 4/2

9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN

TUĞRA İRFANOĞLU - SAİD ZEKİ AVCI 4/0 4/0

DENİZ VAROĞLU - DORUK GÜLERYÜZ 4/0 4/1

BARAN BAŞARAN - AYBERK TERZİ 4/0 4/0

AREL SARIBAŞ - ARTSİOM BALASHENKA 0/4 1/4

AREL ŞAHİN - ASİL BERKUT 2/4 4/2 10/1

MEHMETALİ ERK IŞIKOĞLU - TİMUR SALİH BELİCAN 0/4 0/4

POYRAZ VURAL - TÜRKAY ÖZEL KANSOY 4/0 4/0

12 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND

ELİS DEMİRCİLER - MELİSA İLKBAHAR 6/3 7/6

LARA ONURLU - EMİNE KARAGÖZLÜ 0/6 4/6

ECEM YILDIZ - MEYRA ESER 6/3 6/4

SERVET TEL - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 6/2 6/3

GİRNE UMUT YEREBAKAN - SEVİNÇ OĞAN 6/3 7/6

TUANA SAYMAZ - VERA GAZİ 3/6 6/2 1/6

12 YAŞ ERKEKLER -1. RAUND

DAMİR FAHRİOĞLU - ÇINAR ELMALI 6/1 6/4

KIVANÇ ÖZTUĞ - DORUK TAŞELİ 4/6 1/6

TEOMAN SCHROTTER BOZKAYA - TOPRAK ATA CANDAN 1/6 1/6

