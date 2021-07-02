Head&Shoulders CUP’ta heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından organize edilen Head&ShouldersCUP, oynanacak 9 yaş kız ve erkek,12 yaş kız ve erkek ile senyör erkek maçları ile devam edecek. KKTF ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarına düzenlenen turnuvada 9 ve 12 yaş kategorilerinde oynanan günün maçları ve sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
BEREN BAŞARAN - MÜYESSER EKİN GENÇEL 4/1 4/0
DENİZ ABDULLAHOĞLU - DOĞA İNCE 4/1 4/0
İREM ÖZEN - İLAY GENÇ 4/0 4/2
9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
TUĞRA İRFANOĞLU - SAİD ZEKİ AVCI 4/0 4/0
DENİZ VAROĞLU - DORUK GÜLERYÜZ 4/0 4/1
BARAN BAŞARAN - AYBERK TERZİ 4/0 4/0
AREL SARIBAŞ - ARTSİOM BALASHENKA 0/4 1/4
AREL ŞAHİN - ASİL BERKUT 2/4 4/2 10/1
MEHMETALİ ERK IŞIKOĞLU - TİMUR SALİH BELİCAN 0/4 0/4
POYRAZ VURAL - TÜRKAY ÖZEL KANSOY 4/0 4/0
12 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND
ELİS DEMİRCİLER - MELİSA İLKBAHAR 6/3 7/6
LARA ONURLU - EMİNE KARAGÖZLÜ 0/6 4/6
ECEM YILDIZ - MEYRA ESER 6/3 6/4
SERVET TEL - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 6/2 6/3
GİRNE UMUT YEREBAKAN - SEVİNÇ OĞAN 6/3 7/6
TUANA SAYMAZ - VERA GAZİ 3/6 6/2 1/6
12 YAŞ ERKEKLER -1. RAUND
DAMİR FAHRİOĞLU - ÇINAR ELMALI 6/1 6/4
KIVANÇ ÖZTUĞ - DORUK TAŞELİ 4/6 1/6
TEOMAN SCHROTTER BOZKAYA - TOPRAK ATA CANDAN 1/6 1/6
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