Head & Shoulders Cup başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup 9-10-12-14-16 yaş,13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde GBTK kortlarında gerçekleşiyor.

Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;



9 YAŞ KIZLAR

ANASTASİİA ELSHİNA – SAHRA SEVGİ SOFU 4/0 4/0

MELİN AKÇIN – BEREN PİLLİ 0/4 2/4

İLAY GENÇ – DERİN PARALİK (Derin Paralik) W.O.

ELİZ BARÇIN – LARİN VURAL 0/4 0/4



9 YAŞ ERKEKLER

SAİD ZEKİ AVCI – EMRE KURAL 0/2 R.T.

HÜDA ÇELEBİ – ÇAĞ REFİKOĞLU 0/4 1/4

ERBAY DEMİRPENÇE - POYRAZ VURAL 0/4 0/4



12 YAŞ KIZLAR

BEREN BAŞARAN – NEHİR GÜRSES 6/3 7/5

VERA GAZİ – LAVİN PARALİK 1/6 5/7



12 YAŞ ERKEKLER

BARAN BAŞARAN – UYGUR KOÇAK 6/0 6/0

KIVANÇ ÖZTUĞ – ASIM ARAS ASTAN 0/6 3/6



16 YAŞ ERKEKLER – 1. RAUND

AKAY ALİ SAĞKANAT – DORUK TAŞELİ 6/1 6/2



40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

İZZET KANAGA – FRANZ BAUERNHOFER 1/6 6/0 10/6



50+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

NURİ ARSLAN – ZAFER HIDIROĞLU 4/6 6/1 10/6



YENİ BAŞLAYANLAR – 1. RAUND

SAVAŞ DUMAN – ABDUL RAQEEB RASHID 1/6 2/6

ERAN KEŞANLI – DİNÇ DİNÇER (Dinç Dinçer) W.O.

RAİF DENKTAŞ – YILMAZ ANDIR 2/6 0/6

