Head & Shoulders Cup başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup 9-10-12-14-16 yaş,13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde GBTK kortlarında gerçekleşiyor.
Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR
ANASTASİİA ELSHİNA – SAHRA SEVGİ SOFU 4/0 4/0
MELİN AKÇIN – BEREN PİLLİ 0/4 2/4
İLAY GENÇ – DERİN PARALİK (Derin Paralik) W.O.
ELİZ BARÇIN – LARİN VURAL 0/4 0/4
9 YAŞ ERKEKLER
SAİD ZEKİ AVCI – EMRE KURAL 0/2 R.T.
HÜDA ÇELEBİ – ÇAĞ REFİKOĞLU 0/4 1/4
ERBAY DEMİRPENÇE - POYRAZ VURAL 0/4 0/4
12 YAŞ KIZLAR
BEREN BAŞARAN – NEHİR GÜRSES 6/3 7/5
VERA GAZİ – LAVİN PARALİK 1/6 5/7
12 YAŞ ERKEKLER
BARAN BAŞARAN – UYGUR KOÇAK 6/0 6/0
KIVANÇ ÖZTUĞ – ASIM ARAS ASTAN 0/6 3/6
16 YAŞ ERKEKLER – 1. RAUND
AKAY ALİ SAĞKANAT – DORUK TAŞELİ 6/1 6/2
40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
İZZET KANAGA – FRANZ BAUERNHOFER 1/6 6/0 10/6
50+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
NURİ ARSLAN – ZAFER HIDIROĞLU 4/6 6/1 10/6
YENİ BAŞLAYANLAR – 1. RAUND
SAVAŞ DUMAN – ABDUL RAQEEB RASHID 1/6 2/6
ERAN KEŞANLI – DİNÇ DİNÇER (Dinç Dinçer) W.O.
RAİF DENKTAŞ – YILMAZ ANDIR 2/6 0/6
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