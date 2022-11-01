Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi Şampiyonu GMBTK

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi heyecanlı grup karşılaşmaları sonunda oynanan zevkli ve çok çekişmeli final karşılaşmaları ile tamamlandı. Finallerin ardından gerçekleşen ödül töreni ile KKTF kortlarında dereceye girenlere kupaları takdim edildi.
KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Liginde A grubunu ilk sırada tamamlayan Lefkoşa Şehir Kulübü ile B grubunu ilk sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) takımları finalde karşılaştı. Finali 4-1’lik skorla kazanan GMBTK (lacivert takım) şampiyon oldu. Ligin 3.’lük mücadelesinde ise A grubunu ikinci sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Beyaz) takımı ile B grubunu ikinci sırada tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü karşılaştı. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Gönyeli Tenis Kulübü, ligi 3. olarak tamamladı.
KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi final ve üçüncülük maç sonuçları;
FİNAL MAÇI
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Lacivert) 4-1 Lefkoşa Şehir Kulübü
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
Gönyelitenis Kulübü 4-1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Beyaz)
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