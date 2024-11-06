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Günay Yüceer beyin kanaması geçirdi

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Günay Yüceer beyin kanaması geçirdi
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Gönyeli Tenis Kulübü 'nün değerli yönetim kurulu üyesi, Günay Yüceer'in Salı gecesı beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, "Beyin kanaması geçiren Günay Yüceer'in yoğun bakımda müşaade altında olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizle birlikte , en kısa zamanda sağlıklı günlerine dönebilmesi için acil şifalar diliyoruz.
Bu sebeple, Gönyeli Tenis Kulübü 'nde oynanan Yusuf Yönlüer Anı Turnuvamıza 2 günlük (6-7 Kasım) ara veriyoruz.
Turnuva ile ilgili gelişmeleri E-KKTF 'den takip edebilirsiniz.
 
 
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