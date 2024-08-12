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Gönyeli Tenis Kulübü kampta

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Gönyeli Tenis Kulübü sporcuları 12-18 Ağustos tarihleri arasında Korineum Otel’de Performans Gelişim Kampı’nda çalışmalara başladı

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Gönyeli Tenis Kulübü kampta
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Gönyeli Tenis Kulübü sporcularına yönelik gelişim kampı düzenledi.
Gelişim kampı kapsamında Gönyeli Tenis Kulübü sporcuları 12-18 Ağustos tarihleri arasında Korineum Otel’de Performans Gelişim Kampı’na başladılar.
Tenis Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, bir hafta sürecek olan kampta sporcular Baş Antrenör Nesim Uluğ ve antrenör Berk Tuna ile birlikte günde 5 saate varan antrenman programıyla çalışacak. Program kapsamında sporcular her gün sabah ve akşam olmak üzere 4’er saat antrenman yaparken, her gün 1 saat de kondisyon antrenmanı yapacak. Ayrıca gün içinde eğitici seminerler ve çeşitli aktiviteler yapacak olan sporcular kamp ortamında hem performanslarını geliştirecek hem de takım ruhunu geliştireceklerdir.
 
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