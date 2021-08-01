banner583
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
54 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
43 0
 
25 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
351 0
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
29 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
138 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
39 0
banner661

GG masa tenisinde iddialı

banner476

banner666
GG masa tenisinde iddialı
ChinaBazaar Gençlik Gücü kulübü tam bir spor kulübü olma yolunda ilerlerken, masa tenisi şubesi de kurmuştu.
Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunun organize ettiği Büyük Kadınlar Liginde mücadele etmek için takım kurmaya başlarken iddialı transferler de gerçekleştirdi.
Bekir Bekiroğluları’nınantrenörlüğünü yapacağıChinaBazaar Gençlik Gücü Büyük Kadınlar Takımı, Küçük Kaymaklı’dan Bilge Ervandar, Girne Amerikan Üniversitesinden Kezban Yayman ve Alev Yayman’ı transfer etti.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.