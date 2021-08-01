GG masa tenisinde iddialı

ChinaBazaar Gençlik Gücü kulübü tam bir spor kulübü olma yolunda ilerlerken, masa tenisi şubesi de kurmuştu.

Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunun organize ettiği Büyük Kadınlar Liginde mücadele etmek için takım kurmaya başlarken iddialı transferler de gerçekleştirdi.

Bekir Bekiroğluları’nınantrenörlüğünü yapacağıChinaBazaar Gençlik Gücü Büyük Kadınlar Takımı, Küçük Kaymaklı’dan Bilge Ervandar, Girne Amerikan Üniversitesinden Kezban Yayman ve Alev Yayman’ı transfer etti.



