Genç raketlerden zevkli maçlar

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi devam ediyor

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor.

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde grupta oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

Lefkoşa Şehir Kulübü 7 - 0 Gönyeli Tenis Kulübü

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 3 - 4 Pakan Spor Kulübü Derneği

