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Genç raketlerden zevkli maçlar

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KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi devam ediyor

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Genç raketlerden zevkli maçlar
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KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor. 
KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde grupta oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şu şekilde;  
Lefkoşa Şehir Kulübü 7 - 0 Gönyeli Tenis Kulübü
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 3 - 4 Pakan Spor Kulübü Derneği
 
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