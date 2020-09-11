Genç raketler kıyasıya mücadele ediyor

KKTF GMBTK Ersoy Birkan 12-16 Yaş Anı Turnuvası seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleşiyor.
Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
AREN BAYBARS - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 6/2 7/6
16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
AZRA SERAY YALKIÇ - MELİS MEVLİT 6/1 6/1
16 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
ZEKİ ESENDAĞLI - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/3 6/4
BATUR EVRE - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 2/6 1/6
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