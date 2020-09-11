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Genç raketler kıyasıya mücadele ediyor

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Genç raketler kıyasıya mücadele ediyor
KKTF GMBTK Ersoy Birkan 12-16 Yaş Anı Turnuvası seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleşiyor.
Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
AREN BAYBARS - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI  6/2 7/6
16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
AZRA SERAY YALKIÇ - MELİS MEVLİT   6/1 6/1
16 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
ZEKİ ESENDAĞLI - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK  6/3 6/4
BATUR EVRE - TURGAY VURAL HIDIROĞLU  2/6 1/6 
 
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