Genç raketler kıyasıya mücadele ediyor

KKTF GMBTK Ersoy Birkan 12-16 Yaş Anı Turnuvası seyircisiz, mesafeli ve GMBTK tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı şekilde gerçekleşiyor.

Turnuvada 12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

AREN BAYBARS - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 6/2 7/6

16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

AZRA SERAY YALKIÇ - MELİS MEVLİT 6/1 6/1

16 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

ZEKİ ESENDAĞLI - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/3 6/4

BATUR EVRE - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 2/6 1/6

