Genç raketler Ekrem Yeşilada anısına mücadele ediyor

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası zevkli, çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
Larin Vural - Beren Pilli 4/0 4/1
Mina Kiracıoğlu - İlay Genç 04/ 0/4
AnasdtasiiaElshina - Sahra Sevgi Sofu 4/0 4/0
9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
Kuzey Pilli - Tanıl İşgüzar 3/5 0/4
Osman Aren Başaran - Çağ Refikoğlu 1/4 1/4
Erbay Demirpençe - Gürsel Emre Kadri 1/4 2/4
Toprak İşgüzar - Hüda Çelebi 4/1 4/1
Poyraz Vural - Pars Ozan 4/0 4/0
Uzay Şakir - Said Zeki Avcı 0/4 0/4
12 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL
Umut Yerebakan - Zarif Dayı 6/0 6/2
İrem Özen - Vera Gazi 1/6 2/6
Sevinç Oğan - Beren Başaran 6/2 6/4
Meyra Eser - EnraÇakartaş 3/6 1/6
12 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
Baran Başaran - Ömer Anıl 6/3 2/6 7/5
Emir Asaf Yüksel - Asım Aras Astan 1/6 4/6
Hasan Aras Duman - Recep Yalovalı 4/6 6/1 7/6
Eren Yılmaz - NoaDuchateau 6/7 6/3 6/7
16 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
Toprak Altuntaş - Aras Çelik 2/6 7/5 0/6
Ersel Kalfaoğlu - Kaya Halkseven 6/1 6/0
Batur Evre - Toprak Berkol 6/4 6/2
Cemal Konuklu - Göktuğ Yusuf Gökbayrak 2/6 1/6
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