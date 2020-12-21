Gazioğlu’ndan, Spor Dairesi müdürünün değişecek olmasına tepki

Hasan Gazioğlu, yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Spor Dairesi müdürünün yine değişecek olmasına tepki gösterirken, “Şimdi yeni bir Spor Dairesi müdürü gelecek. Biz tekrardan ona dert anlatmaya gideceğiz. O bizi anlayana kadar hop hükümet gitti. Gelsin yenisi.” ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Spor Dairesi müdürünün yine değişecek olmasına tepki gösterdi.

Hasan Gazioğlu’nun, Spor Dairesi müdürünün yine değişecek olması ile ilgili tepkisi şöyle:

“2019 yılı Eylül ayında, dünyanın en önemli tenis antrenörlerinden birisi olan LluisBruguera ülkemize kampa geldiği zaman, spor basınımızdan ambargolarla ilgili gelen bir soruya aynen şu cevabı vermişti: "Siz dünyada iyi bir turnuvada şampiyon olun, nerede doğduğunuzu herkes öğrenir, başarı ambargo tanımaz!"

İste bu cümleye birkaç başarı örneği,“Kenan Özer, Bora Altıntaş, Yiğitcan Hekimoğlu ve Erten Gazi…” Bizim sorgulamamız gereken başarılı sporcu yetiştirebilmek için, neler yaptığımız, nasıl bir yol izlediğimiz, bu yeteneklere ne kadar destek olup sahip çıktığımızdır.

Sporu siyasete alet etmeyin, bırakın devamlılığı olan bir düzeni olsun. Gençlerimiz başarıyı yakalasın. Sporda ve sanatta başarılı gençlerimiz ile sesimizi dünyaya duyuralım. "Naim" filmi bunu anlatan çok iyi bir filmdir. Tavsiye ederim.

Şimdi yeni bir Spor Dairesi müdürü gelecek. Biz tekrardan ona dert anlatmaya gideceğiz. O bizi anlayana kadar hop hükümet gitti. Gelsin yenisi… Git bir daha ona anlat. Böyle olmaz.

Devletin devamlılığı olması gerekirken, maalesef yoktur. Bırakın sporun, sanatın olsun! Gençlerimizi harcamayın.”

