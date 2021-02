Gazioğlu:Gençlerimizin bilgili olması, beni mutlu etti

Hasan Gazioğlu,“Büyük bir özveriyle düzenlenen bilgi yarışmamıza katılan genç tenisçilerimizin, ülke ve dünya tenisi hakkında bilgi sahibi olmaları beni fazlasıyla mutlu etti.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun, evde kapalı olduğumuz dönemi, hem eğlenip hem de bilgi tazelemek adına düzenlemiş olduğubilgi yarışması sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu tarafından yarışmayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu as başkanı Sercan Erozan ve ülkemizin değerli antrenörlerinden, Merkez Kort Program yapımcısı Mustafa Ülker tarafından büyük bir özveriyle düzenlenen bilgi yarışmamıza her yaştan tenis sever katıldı. Bilgi yarışmasına katılangenç tenisçilerimizin tenis sahasında olduğu kadar, ülke ve dünya tenisi hakkında bilgi sahibi olmaları beni fazlasıyla mutlu etti. Turnuvaya katılan herkesi tebrik ederim.

Turnuvayı Aras Çelik – Bora Erin çifti birinci, İbrahim Can Arabacı – Ömer Anıl çifti ikincitamamladı. Onları yürekten kutlarım.

Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan bilgi yarışmasında dereceye girenleri, ülkemizin önemli işkadınlarından Işın Ramadan Cemil ödüllendirdi. Kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim.

Geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bağlamda ülke gençliğimize tenis tarihimizi detaylı şekilde öğrenme fırsatını veren 1878 – 1963 yılları arasında Kıbrıs tenisini anlatan belgeselimizi hazırlayan Barış Örekve Ahmet Savaş Örek'e, bu belgeselin hazırlanması için dönemin federasyon başkanımız Saffet Barucu'ya çok teşekkür ederim. İnşallah belgeselimizin ikincisinin yapılmasına gerekli katkıyı bulmak da ben ve yönetim kuruluma kısmet olur.

Bilgi yarışmamızın daha geniş kitlelere BRT-2 sosyal medya hesabından gösterilmesini sağlayan Rukiye Kurt’a da çok teşekkür ederim.”