banner583
banner590
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
10 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
10 0
 
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
34 0
66 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
106 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
29 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
24 0
banner529
banner570

Gazioğlu:Gençlerimizin bilgili olması, beni mutlu etti

banner476

Hasan Gazioğlu,“Büyük bir özveriyle düzenlenen bilgi yarışmamıza katılan genç tenisçilerimizin, ülke ve dünya tenisi hakkında bilgi sahibi olmaları beni fazlasıyla mutlu etti.” açıklamasını yaptı

Gazioğlu:Gençlerimizin bilgili olması, beni mutlu etti
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun, evde kapalı olduğumuz dönemi, hem eğlenip hem de bilgi tazelemek adına düzenlemiş olduğubilgi yarışması sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu tarafından yarışmayla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu as başkanı Sercan Erozan ve ülkemizin değerli antrenörlerinden, Merkez Kort Program yapımcısı Mustafa Ülker tarafından büyük bir özveriyle düzenlenen bilgi yarışmamıza her yaştan tenis sever katıldı. Bilgi yarışmasına katılangenç tenisçilerimizin tenis sahasında olduğu kadar, ülke ve dünya tenisi hakkında bilgi sahibi olmaları beni fazlasıyla mutlu etti. Turnuvaya katılan herkesi tebrik ederim.
Turnuvayı Aras Çelik – Bora Erin çifti birinci, İbrahim Can Arabacı – Ömer Anıl çifti ikincitamamladı. Onları yürekten kutlarım.
Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan bilgi yarışmasında dereceye girenleri, ülkemizin önemli işkadınlarından Işın Ramadan Cemil ödüllendirdi. Kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim.
Geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bağlamda ülke gençliğimize tenis tarihimizi detaylı şekilde öğrenme fırsatını veren 1878 – 1963 yılları arasında Kıbrıs tenisini anlatan belgeselimizi hazırlayan Barış Örekve Ahmet Savaş Örek'e, bu belgeselin hazırlanması için dönemin federasyon başkanımız Saffet Barucu'ya çok teşekkür ederim. İnşallah belgeselimizin ikincisinin yapılmasına gerekli katkıyı bulmak da ben ve yönetim kuruluma kısmet olur.
Bilgi yarışmamızın daha geniş kitlelere BRT-2 sosyal medya hesabından gösterilmesini sağlayan Rukiye Kurt’a da çok teşekkür ederim.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.