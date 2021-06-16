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Gazioğlu: Yaptıklarımız takdir gördü

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Hasan Gazioğlu “Geçmiş dönemde yaptıklarımız takdir gördü. Önümüzdeki 2 yıllık süreçte de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” açıklamasını yaptı

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Gazioğlu: Yaptıklarımız takdir gördü
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) olağan genel kurulu federasyon binasında federasyona kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve olağan genel kurula tek aday olarak giren Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu tüm kulüplerin desteğiyle, yeniden başkanlık görevinegetirilmişti.
Hasan Gazioğlu, yeniden Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı seçilmesinden sonra şu açıklamayı yaptı:
“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu olağan genel kurulumuz federasyon binamızda kulüplerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Tüm kulüplerimizin desteğiyle, bizlere yeniden görev verildi.
Ne mutlu bana ki geçmiş dönemde yaptıklarımız takdir görerek gerçekleşen genel kurulda kulüplerimizden teşekkür ve destek gördük.
Öncelikle esas teşekkürü, bizlerin çalışmalarına tam destek verip, amacına ulaşmasını sağlayan kulüplerimizedir. 2 yıldır benim ön planda olmama rağmen emeklerini hiç esirgemeyen, icraatın büyük sahibi, yönetim kurulu üyelerime, federasyonun büyük yükünü çeken idari amirimize, bizlerle bu yolu yürüyen sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve ailelerimize çok teşekkür ederim.
Önümüzdeki 2 yıllık süreçte de tüm camiamıza layık şekilde, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz veririm.
 
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