Gazioğlu: Turnuva muhteşem oldu

Hasan Gazioğlu “Head and Shoulders Cup turnuvası muhteşemdi. Bu turnuvanın katılımcı sayısı benim ve yönetimdeki arkadaşlarımın en büyük motivasyonudur.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen ve 8, 9, 10, 12, 14, 16 yaş, Büyükler, Senyorler ile Tenise Hoşgeldin kategorilerinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ulusal turnuvalarının ikincisi HeadandShoulders Cup, tamamlandı.

Turnuva ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu şu açıklamaları yaptı:

“HeadandShoulders Cup çok yüksek katılımla gerçekleşip, muhteşem bir şekilde tamamlandı. Turnuvadasporumuza yıllarca büyük emeği geçmiş olan ve geçtiğimiz Aralık ayında kaybettiğimiz Güner Burgul Hocamızın anısını yaşatmak için 2 de özel ödülümüz oldu. Fairplay ve en iyi performans artıran sporcu ödülleri Güner Burgulanısına verildi.

250'ye yakın sporcunun mücadele ettiği turnuva final maçlarının ardından ödül töreniyle sona erdi. Böyle mükemmel bir turnuvaya katkı koyan turnuva sponsorumuz Ramadan Cemil İşletmelerine, alt sponsorlarımız Camekan Kafe ve Anıl Spor'a turnuvaya katkı sağlayan tüm antrenör, sporcu ve kulüplerimize, mükemmel ev sahipliğinden dolayı Girne Belediyesi Tenis Kulübü yönetim ve personeline, turnuvanın sorunsuz ilerlemesini sağlayan KKTF hakemlerine, 10 gün boyunca fedakarlık yapıp çocuklarını turnuvaya getiren ailelerimize çok teşekkür ederim.

Son günlerde artan vakalardan dolayı içeriye alamadığımız seyircilerimizden özür dileriz. Bu turnuvanın katılımcı sayısı benim ve yönetimdeki arkadaşlarımın en büyük motivasyonudur.”

