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Gazioğlu, Tekçam’ı ziyaret etti

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Gazioğlu, Tekçam’ı ziyaret etti
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başkanı Hasan Gazioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC koordinatör ü Mithat Tekçam 'a ziyarette bulundu.
Yapılan nezaket ziyaretinde Türkiye Tenis Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu arasında olan protokol görüşüldü. İki federasyonun yapmış olduğu çalışmalar hakkında Hasan Gazioğlu, Mithat Tekçam 'a bilgi verdi.
Ziyarette yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MithatTekçam, bu işbirliğinin daha da geliştirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti KKTC elçiliğininde elinden geleni yapacağını söyledi.
Ziyaret sonrasında Hasan Gazioğlu, MithatTekçam’a federasyonun flaması ve bir tenis raketi hediye etti.
 
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