Gazioğlu: Sporumuzu, gençlerimizi, sahipsiz bırakmayalım

Hasan Gazioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyareti sonrasında “Sporumuzu, gençlerimizi, sahipsiz bırakmayalım. Devlet olduğumuzu onlara hissettirelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce öğrendik. Kendisini tekrardan tenis kortlarında görmek adına bir tenis raketi hediye ettik.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu,Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Gazioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanımızın davetiyle, kendisine ziyarette bulunduk. Yurtdışına açılım ile ilgili Sertaç Bozatlı'nın başkanlık yaptığı Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesinin çalışmalarını memnuniyetle öğrendik. Kendi çalışmalarımızı paylaştık.

Ülke sporuna ve elit seviyede olan sporcularımıza destek olunması, sahip çıkılması gerektiğini paylaştık. Özellikle bireysel, marka değeri yüksek branşlarda yakalanacak büyük başarıların Kıbrıs konusunda, müzakerelerden daha hızlı ülkemize kazanımlar elde edeceğini Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık. Bu noktada "Naim " filmi biz Kıbrıslı Türklere örnek olması gereken bir hikâyedir.

Sporumuzu, gençlerimizi, yanımızda sadece 2 tanesi bulunan pırıl pırıl yetenekli çocuklarımızı sahipsiz bırakmayalım. Devlet olduğumuzu onlara hissettirelim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce Mare Monte kortlarında tenis oynadığını önceden öğrendik. Kendisini tekrardan tenis kortlarında görmek adına bir tenis raketi hediye ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı'ya misafirperverliğinden dolayı, Tenis Federasyonu adına çok teşekkür ederim.

