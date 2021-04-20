Gazioğlu sporculara yurt dışı sözü verdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) başkanı Hasan Gazioğlu, sporcularına yurt dışında turnuvaya gönderme sözü verdi.

Hasan Gazioğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Sözünü verelim. Bu yıl çocuklarımızı yurt dışına turnuvaya göndermek için şartlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Onlar çalışsın, biz onlara 1 yıl daha kaybettirmek istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

