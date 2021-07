Gazioğlu'ndan Bakanlık isyanı

Teni Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta isyan etti.

Gazioğlu, Federasyon olarak çok çalıştıklarını ancak hiç destek görmediklerini beliterek bir Spor Bakanlığı kurulması gerektiğini vurguladı.

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ayrı bir bakanlık istiyoruz, YETER!

KKTC ANAYASASI

​Sporun Geliştirilmesi

​Madde 61

​‘’Devlet, her yaştaki yurttaşın beden ve ruh sağlığını geliştirecek, sporun kitlelere yayılmasını sağlayacak önlemleri alır, gerekli spor tesislerini yapar ve başarılı sporcuları korur.’’

Bizler pandemi kapanmasının ardından 1 gün bile boş durmadık!

Spor müsabakalarında izin verilen tarihten itibaren;

8-24 Nisan Dünya Oto Cup

8 Mayısta başlayan 2021 Nicosia Motors Tenis ligi

21 Haziranda başlayan tam 6 turnuvadan oluşan Chicken Planet Performans Tur

1-16 Temmuz Head and Shoulders Cup

Tüm bunları gerçekleştirdik, 2021 içerisinde planlanan turnuvaların tamamı da çok yüksek katılımlarla gerçekleşti, gerçekleşiyor ve gerçekleşecek !!!

Henüz Devletten tek kuruş alamadık!

O kadar ilgisiz bırakıldık ki , bulduğumuz bağışları dahi alamıyoruz.

Tenis Federasyonuna 1 kort ve üstünün kapanması için bağış yapıldı. Değeri en az 250000₺. Bu bağışın yapılabilmesi için , Okçuluk Federasyonumuz ile yaptığımız protokol gereği, Okçuluk Federasyonuna 40m * 4m bir duvar yapılması lazım!

Son iki hükumet döneminde maalesef bu duvarı yaptıramadık, bundan dolayı da Tenis kortunu yapamadık, bekletiyoruz!

Spora basit gözle bakılan bu yapıda, bu ilgisizlikten kurtulmamız mümkün değil!

Herkes topu birbirine atıyor! Spor dairesi planlama inşaat dairesine , planlama inşaat dairesi maliye bakanlığına , ordan oraya bitmeyen çile!!!

Dünya’da Spor Bakanlığı olmayan başka devlet var mı acaba?

Atanmışların destek ve sorumlulukları bir yere kadardır!

Spor konusunda bu ülkeye sorumluluk yüklenecek bir seçilmiş elzemdir!!!

Spora katkı koyan şirketleri teşvik edici bir sponsorluk yasası çıkarmayan, en kötüsü de bu gidişattan rahatsız olmayan ve geliştirmek için hiçbir şey yapmayan devlet, Anayasal yükümlülüğünü ihmal etmektedir...

Yok mu bu ülke gençliğini uyuşturucudan, bet ofislerden, kumar masalarından vs. kurtarmaya niyetli bir devlet adamı?"