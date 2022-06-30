Gazioğlu: Etiket fiyatı değişmeyen tek şey spor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkede herşeyin fiyatının değişirken, spor alanında hiçbir şeyin değişmediğini Maliye Bakanlığı müsteşarının federasyonlara ek katkı yapılmayacağı açıklamasını eleştirdi.

Hasan Gazioğlu’nun paylaşımı şöyle:

“2021 yılına kıyasla 2022 yılında, DPÖ verilerine göre, etiket fiyatı değişmeyen tek şey SPOR !!!

Maliye Bakanlığı müsteşarı da karar vermiş, bütçesi olan federasyonlara ek katkı çıkmayacak. Gerçekten ekonomik olarak tek UCUZLATTIGINIZ iş spor oldu . UCUZ sunuz , KÖSTEK siniz !!!

Ağustos ayında Türkiye Tenis Federasyonu 'nun 2 yaz kupası KKTC 'de gerçekleşecek. Bu turnuvalara sadece Türkiye'den katılmasını beklediğimiz sporcu sayısı 150 civarı ( Buraya kadar para istemiyoruz, kendi imkanlarıyla gelecekler). Bu turnuvaların gerçekleşeceği kortlara kiremit tozu için katkı istiyoruz . 20 ton toprak için gereken para 15000₺( toprak alınış) + 2300$ ( nakliye ) = 53500₺ . Paranın hepsini da talep etmedik . Nakliye parasını istedik. Aldığımız cevap , ek katkı alamazsınız. Nedeni ne? Müsteşar 2 dönem önceki maliye bakanına ( o da çok değil 6 ay önce, 2 dönem denince akla yıllar gelmesin ! ) devlet katkısı alan federasyonlara ek katkı verilmeyecek diye karar imzalatmış. Haa bu arada devlet katkıları da keyfi dağıtılıyor! Belli bir tarihi yok ! Çok şükür Haziran ayı sonunda, federasyonlarımıza birer dilim sus payımız çıktı! Bu arada devletim demekle devlet olunmaz , hazır para gelecek , onu bölüştürecem dersan da ancak muhasebeci olursun!”

