Gazioğlu: Çatışma KIB-TEK'te, zarar sporcularda

Hasan Gazioğlu, KIB-TEK’in Atatürk Spor Kompleksinin elektriklerini kesmesine tepki gösterirken, “Ekonomi Bakanlığına bağlı iki kurum, Spor Dairesi ve KIB-TEK, KIB-TEK'teki çatışma, geliyor ve spor yapan gençlere zarar veriyor.” ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) başkanı Hasan Gazioğlu, KIB-TEK’in Atatürk Spor Kompleksinin elektriklerini kesmesine tepki gösterdi.

Hasan Gazioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Olacak iş değil! Ekonomi Bakanlığına bağlı iki kurum, Spor Dairesi ve KIB-TEK, KIB-TEK'te yaşanan çatışma, geliyor ve spor yapan gençlere zarar veriyor.

Ülkede zaten halkın morali bozuk, okullar kapalı, çocuklar bütün gün bilgisayar başındadır. Bireysel sporları önlemlerimizi alarak başlatıyoruz. Daha fazla çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal hayattan kopuk yaşamasını istemiyoruz. Sağlıklı kalmaları için spor yapmaları için çalışıyoruz.

Biz çalışırken yukarıdaki fillerin savaşında, çimenler eziliyor. Bugün tenis kortlarının bakımı yapılamayacak. Bugün Federasyon tesislerinde antrenmanlar yoktur. Ne oldu?

KIB-TEK yönetimi bakanı cezalandırdı. Yazık vallahi yazık! Lütfen siyasetinizi sporumuzdan uzak tutun!”

