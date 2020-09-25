banner480
banner69
101 0
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
147 0
 
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
86 0
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
33 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
29 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
312 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
32 0
banner460

Gazioğlu: Ayrımdan bıktık

banner476

Hasan Gazioğlu, spor federasyonlarına devletin ödenmesi gereken üçüncü katkının henüz ödenmemesine büyük tepki gösterirken, “Ayrımdan gerçekten bıktık. Soğuttunuz.” ifadelerini kullandı

Gazioğlu: Ayrımdan bıktık
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, spor federasyonlarına devlet tarafından ödenmesi gereken üçüncü katkının henüz ödenmemesine büyük tepki gösterdi.
Hasan Gazioğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Yapılan tam bir fiyaskodur. Futbola 4. dilim ödeniyor. Diğer spor federasyonlarına 3. dilim haftaya ödenecek. (Tam tarih de verilmedi) 4. dilim nerededir?
BTM hakem ücretleri ödeniyor ama spor federasyonlarına da ne zaman ödenecek zaman belli değildir.Bu ayrımdan gerçekten bıktık. Ayrım yok diye defalarca söz veren sizsiniz.
Böyle yönetim olmaz. Yönetemiyorsunuz. Tenis Federasyonu 2020 yılındaki tüm yapması gereken organizasyonları eksiksiz yaptı. Bu organizasyonlara sporcu katılımı ve seyirci katılımı arşivlerde var. Saha bakımları için iki personel çalıştırıyoruz. Maaşlarını da mevcut federasyon bütçesinden karşılıyoruz. Personelimiz maalesef devletten ödenmiyor.
Her federasyonun olduğu gibi bizim de büyük sıkıntılarımız var. Biz kimseden kendimizi ayırmıyoruz, ayrıcalık da istemiyoruz. O yüzden sizler de ayırım yapamazsınız.
Ya eşit olacaksınız ya da bu işi yapmayacaksınız. Konu sağlık diye ses çıkarmadık, ama konu popülizme döndü. Bıktık. Soğuttunuz.”
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.