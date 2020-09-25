Gazioğlu: Ayrımdan bıktık

Hasan Gazioğlu, spor federasyonlarına devletin ödenmesi gereken üçüncü katkının henüz ödenmemesine büyük tepki gösterirken, “Ayrımdan gerçekten bıktık. Soğuttunuz.” ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, spor federasyonlarına devlet tarafından ödenmesi gereken üçüncü katkının henüz ödenmemesine büyük tepki gösterdi.

Hasan Gazioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yapılan tam bir fiyaskodur. Futbola 4. dilim ödeniyor. Diğer spor federasyonlarına 3. dilim haftaya ödenecek. (Tam tarih de verilmedi) 4. dilim nerededir?

BTM hakem ücretleri ödeniyor ama spor federasyonlarına da ne zaman ödenecek zaman belli değildir.Bu ayrımdan gerçekten bıktık. Ayrım yok diye defalarca söz veren sizsiniz.

Böyle yönetim olmaz. Yönetemiyorsunuz. Tenis Federasyonu 2020 yılındaki tüm yapması gereken organizasyonları eksiksiz yaptı. Bu organizasyonlara sporcu katılımı ve seyirci katılımı arşivlerde var. Saha bakımları için iki personel çalıştırıyoruz. Maaşlarını da mevcut federasyon bütçesinden karşılıyoruz. Personelimiz maalesef devletten ödenmiyor.

Her federasyonun olduğu gibi bizim de büyük sıkıntılarımız var. Biz kimseden kendimizi ayırmıyoruz, ayrıcalık da istemiyoruz. O yüzden sizler de ayırım yapamazsınız.

Ya eşit olacaksınız ya da bu işi yapmayacaksınız. Konu sağlık diye ses çıkarmadık, ama konu popülizme döndü. Bıktık. Soğuttunuz.”



