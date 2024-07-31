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Gauff, Paris'e gözyaşlarıyla veda etti

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Teniste dünya 2 numarası Coco Gauff, tek kadınlarda olimpiyata dramatik bir şekilde veda etti. Amerikalı tenisçi, son setteki bir pozisyonda hakemle uzun süre gözyaşları içinde tartıştı

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Gauff, Paris'e gözyaşlarıyla veda etti
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tek kadınlar tenis mücadelesine gözyaşları damga vurdu.
Rolland Gross kortundaki maçta favorilerden dünya 2 numarası Coco Gauff ile 21 numaralı seri başı Donna Vekic karşılaştı.
Mücadelenin 3'üncü setine 1-1 eşitlikle girildi. Oyunun bu bölümünde Hırvat Vekic'in bir vuruşunun ardında tartışma başladı. Çizgi hakemi topun dışarıda olduğunu işaret etti. Ancak başhakem, topu içeride saydı ve sayıyı Vekic'e yazdırdı.
Başhakemin kararına itiraz eden Coco Gauff, beş dakika boyunca hakemle tartıştı. Birleşik Amerikalı raket, bu tartışma sırasında göz yaşlarına boğuldu.
Gauff'un itirazının uzaması üzerine karşılaşmanın süpervizörü de sahaya indi. O da 20 yaşındaki oyuncunun itirazını haklı bulmadı Guaff, böylece rakibinin servisini kırma şansını kaybetti.
Hırvat Vekic, son seti de alarak maçı 2-1 kazandı ve tur atladı.
 
 
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