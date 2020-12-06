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GAÜ, Türkiye Süper Lig’de üçüncü

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Girne Amerikan Üniversitesi Büyük Erkekler Masa Tenisi Takımı, Türkiye Süper Lig’inde üçüncü sırada bulunurken, sezon sonunda da bu basamakta olmayı hedefliyor

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GAÜ, Türkiye Süper Lig’de üçüncü
Yusuf KARAYUSUFOĞLU
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Büyük Erkekler Masa Tenisi Takımı, Türkiye Süper Lig’inde üçüncü sırada bulunuyor.
Antrenmanlara devam eden GAÜ takımı,bu sezon kadrosuna eklediği milli masa tenisçi Eser Erenler ile daha da güçlü oldu.Bu ayın içinde 27’sinde oynanması gereken maçlar Şubat ayına ertelendi.
GAÜ Spor SorumlusuYard.Doç.Dr.Muzaffer Doğgün basına yaptığı açıklamada, çalışmalarında durmak olmadığını,Şubat’ta oynanacak maçlar için antrenmanlara devam ettiklerini belirtti.
Doğgün açıklamasına şöyle devam etti: “Virüs nedeniyle belki de Türkiye’de mücadele eden tek takım biz kaldık.Ekonomik olarak zor da olsa mücadeleye devam etmek istiyoruz.Yeni transferimiz  Eser Erenler ile daha da güçlendik.
Eser Erenler,Cemal Kara,Zihni Batuhan Şahin ve Sina Ceylan’lı takımızla hedefimiz Süper Ligi üçüncü sırada tamamlamaktır.”
 
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