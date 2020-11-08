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GAÜ tenisçileri başarıya raket sallıyor

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Veg & Bones Turnuvasında Girne Amerikan Üniversitesi tenisçileri başarılar elde ettiler. Azra Yalkıç ve Turgay Hıdıroğlu kategorilerinde birinci oldular

GAÜ tenisçileri başarıya raket sallıyor
KKTC Tenis Federasyonu’nun Veg&Bones Cup sponsorluğunda gerçekleşen klasman tenis turnuvasında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) sporcuları başarılar elde ettiler.
GAÜ Okullar Grubuna bağlı The American College öğrencisi Azra Yalkıç 16 Yaş Kızlar kategorisinde, GAÜ Future Collage öğrencisi Turgay Hıdıroğlu 14 Yaş Erkekler kategorisinde birinci olurken, Sevim Akbaş Büyük Kızlar kategorisinde ikinci oldu.
Ayrıca KKTC Tenis Federasyon’u Veg & Bones Turnuvasında GAÜ sporcuları Selin Önal, Ömer Anıl,İbrahim Ciddi Arabacı büyük bir başarı gösterirken baş antrenör Tuncel Türker ile Zafer Hıdıroğlu 50 + Çift Erkeklerde şampiyon oldular.
GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Muzaffer Doğgün şampiyonlukla ilgili yaptığı açıklamada; “Tenis federasyonunun düzenlediği turnuvada dereceye giren sporcularımız Azra Yalkıç, Turgay Hıdıroğlu ve Sevim Akbaş’ı kutlar başarılarının devamını dilerim. Ayrıca diğer sporcularımızı ve bu güzel dereceleri elde etmemize katkı koyan antrenörlerimizede teşekkür eder başarılarının her daim olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
Başantrenör Tuncel Türker açıklamalarında; “Üç sporcumuzda bu yıl düzenlenen Tenis Turnuvasında şampiyon olan GAÜ Spor Kulübü takımında yer aldı ve çok başarılı oldular. Hepsinin spor yaşamlarında çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inancım sonsuzdur. Hepsini başarılarından dolayı kutlarım” dedi.
 
 
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