Fransa Açık'ta Tsitsipas şoku

Sezonun ikinci grandslam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (RolandGarros) erkeklerin 4 numaralı seribaşıStefanosTsitsipas, dünya 40 numarası HolgerRune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grandslam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.
Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, RolandGarros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.
Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşıCasperRuud'un rakibi oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.