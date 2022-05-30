Fransa Açık'ta Tsitsipas şoku

Sezonun ikinci grandslam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (RolandGarros) erkeklerin 4 numaralı seribaşıStefanosTsitsipas, dünya 40 numarası HolgerRune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grandslam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.

Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, RolandGarros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.

Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşıCasperRuud'un rakibi oldu.

