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Fransa Açık'ta Tsitsipas şoku

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Fransa Açık'ta Tsitsipas şoku
Sezonun ikinci grandslam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (RolandGarros) erkeklerin 4 numaralı seribaşıStefanosTsitsipas, dünya 40 numarası HolgerRune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grandslam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.
Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, RolandGarros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.
Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşıCasperRuud'un rakibi oldu.
 
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