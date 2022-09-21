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Federer veda için Londra'da

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Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından RogerFederer, son turnuvası olan Laver Kupası'na katılmak için Londra'ya gitti. Ünlü raket, emeklilik stresi yaşadığını söyledi

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Federer veda için Londra'da
Kariyerine 20 grandslam şampiyonluğu sığdıran RogerFederer Birleşik Krallık'ta son turnuvasına çıkacak.
Laver Kupası için Londra'ya giden İsviçre'li raket, kariyerinin son turnuvasına çıkacak olmanın stresini yaşadığını söyledi.
Federer, şöyle konuştu: Valizimi, hazırlarken çok gergindim ve stresliydim. Nadal'ı, Djokovic'i, Murray'ı sahada son kez görmek, son kez antrenman yapmak çok duygusal olacak.
Avrupa takımında beraber oynayacağı takım arkadaşları da Federer ile son kez oynayacakları için üzgünler.
2022 LaverCup'ın oldukça özel bir turnuva olacağını belirten Andy Murray, "Federer ile aynı takımda mücadele etmek çok özel bir duygu olacak. Federer ve Novak gibi yıldızlar benim kariyerimin de önemli bir parçası. Onlarla aynı takımda mücadele ettiğimiz turnuva sayısı çok az. Laver Kupası bu yönden çok özel." dedi.
41 yaşındaki İsviçreli efsane, 24 yıllık kariyerini Londra'daki kupa ile sonlandıracak.
Salon turnuvası olan Laver kupasında Avrupa takımı ile Dünya takımı mücadele edecek.
 
 
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