Eser ve Elif şampiyon

Masa tenisinde sezonun ilk Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası’nda erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu Eser Erenler, kadınlarda ise Küçük Kaymaklı sporcusu Elif Töre turnuvayı ilk sırada tamamladılar

Masa tenisinde Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası, geçtiğimiz gün federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Masa tenisinde sezonun ilk Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası, 1 Ekim Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu Eser Erenler, kadınlarda ise Küçük Kaymaklı sporcusu Elif Töre turnuvayı ilk sırada tamamlayan sporcular oldu.

Sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu spor salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen turnuvada başarılı olanlara ödülleri takdim edilirken, maçlara ilgi gösteren sporseverler heyecanlı ve çekişmeli maçlar izleme fırsatı buldu.

Karşılaşmalar sonunda sıralama şu şekilde oluştu;

Erkekler

1.Eser Erenler (Lefke Avrupa Üniversitesi)

2.İbrahim Pekdoğan (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Güzey Aknar (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Sertaç Savim (ARUCAD Anka Spor Derneği)

Kadınlar

1.Elif Töre (Küçük Kaymaklı)

2.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Sunay Tufan (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Bilge Ervandar (Gençlik Gücü)

