Erkeklerde Cemal, Kadınlarda Elif şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını Arucad Anka Spor Derneği sporcuları Cemal Kara ve Elif Töre şampiyonayı ilk sırada tamamladı

Masa Tenisinde Cumartesi günü Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Arucad Anka Spor Derneği sporcuları Cemal Kara ve Elif Töre şampiyonayı ilk sırada tamamladı. Ayrıca Arucad Anka Spor Derneği’nden 6 sporcu dereceye girerek turnuvaya damga vurdu.

Oynanan maçlar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;

Erkekler

1.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneği)

2.İbrahim Pekdoğan (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Ercem Ruhluel (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Sertaç Savim (Arucad Anka Spor Derneği)

Kadınlar

1.Elif Töre (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Sunay Tufan (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)

