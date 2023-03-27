Erkeklerde Cemal, Kadınlarda Elif şampiyon

Masa Tenisinde Cumartesi günü Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Arucad Anka Spor Derneği sporcuları Cemal Kara ve Elif Töre şampiyonayı ilk sırada tamamladı. Ayrıca Arucad Anka Spor Derneği’nden 6 sporcu dereceye girerek turnuvaya damga vurdu.
Oynanan maçlar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;
Erkekler
1.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneği)
2.İbrahim Pekdoğan (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Ercem Ruhluel (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Sertaç Savim (Arucad Anka Spor Derneği)
Kadınlar
1.Elif Töre (Arucad Anka Spor Derneği)
2.Sunay Tufan (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.