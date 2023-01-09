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Erkeklerde Cemal, Kadınlarda Elif şampiyon

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirirken, erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu Cemal Kara, kadınlarda ise ArucadAnka Spor Derneği sporcusu Elif Töre şampiyonluğa ulaştı

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Erkeklerde Cemal, Kadınlarda Elif şampiyon
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yeni yılın ilk turnuvasını Cumartesi günü gerçekleştirdi. Federasyon, 7 Ocak Cumartesi günü federasyon salonunda Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası düzenledi. Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başladı ve aynı gün sona erdi.
Oynanan müsabakalar sonucunda erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu Cemal Kara, kadınlarda ise Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Elif Töre şampiyonluğa ulaştı.
Sıralama şu şekilde;
Erkekler
1.Cemal Kara (LAÜ)
2.Sertaç Savim (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Ercem Ruhluel (Arucad Anka Spor Derneği)
4.Eser Erenler (LAÜ)
Kadınlar
1.Elif Töre (Arucad Anka Spor Derneği)
2.Yağmur Aktunç (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Kezal Akçatepe (Arucad Anka Spor Derneği)
4.Düriye Zorlukasap (Arucad Anka Spor Derneği)
 
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