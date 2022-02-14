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Eliz Maloney W25’teki ilk şampiyonluğunu kazandı

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Eliz Maloney, İngiltere/Birmingham’da yapılan organizasyonda çift kadınlardaLitvanyalı partneriAndreLukosiute’le çıktığı finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı ABD’li raketler QuinnGleason ve Catherine Harrison çiftine karşı galip gelerek ilk kez şampiyon oldu

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Eliz Maloney W25’teki ilk şampiyonluğunu kazandı
Uluslararası Tenis Federasyonu ITF’in W25 turnuvasında final oynama başarısı gösteren ülkemizin başarılı tenisçilerinden ElizMaloney, İngiltere/Birmingham’da yapılan organizasyonda ise çift kadınlarda şampiyon olarak ülke tenisi adına tarih yazdı.
Eliz, Litvanyalı partneriAndreLukosiute’le çıktığı finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı ABD’li raketler QuinnGleason ve Catherine Harrison çiftine karşı galip geldi.
Eliz/Andre ikilisi tie-break sonucu 7-6 kaybettikleri ilk setin ardından ikinci seti 6-3, tiebreak’e giden üçüncü seti de 10-8 kazanarak turnuva çiftler şampiyonluğunu elde etti.
İlk ITF W25 turnuvasında şampiyon olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren ElizMaloney, antrenmanlarından iyi sonuçlar aldığını hedefinin en kısa zamanda teklerde de ayni başarıyı yakalamak olduğunu ekledi.
 
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