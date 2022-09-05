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Eliz Maloney UK Pro Tenis Turnuvası’nda yine şampiyon

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Eliz Maloney, Londra’da düzenlenen UK Pro Tenis Turnuvası’ndafinalde daha önce 2 kez yenildiği Slovakyalı KatarinaStresnakova’yı 2-0 mağlup ederek bu turnuvada ikinci kez şampiyonluk kazandı

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Eliz Maloney UK Pro Tenis Turnuvası’nda yine şampiyon
Tenis kariyerini İngiltere’de sürdüren ElizMaloney, Londra’da düzenlenen UK Pro Tenis Turnuvası’nda ikinci kez şampiyonluk elde etti.
Hafta boyunca çıktığı maçlarda çok iyi bir performans sergileyen Eliz, verdiği beş mücadelede yalnızca bir set kaybetti.
Organizasyonun yarı finalinde iddialı rakiplerinden Sarah BethGrey’le karşılaşan yıldız raket, mücadeleyi 5-0 önde götürürken rakibinin oyunu bırakması sonucu adını finale yazdırdı.
Eliz Maloney, finalde daha önce 2 kez yenildiği Slovakyalı KatarinaStresnakova’yla karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesinde rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen sporcu 6-1 ve 6-2’lik set sonuçlarıyla şampiyonluğa ulaştı.
Turnuva sonunda yaptığı açıklamada çalışmalarının iyi gittiğine işaret ederek elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu ifade eden ElizMaloney, ülke makamlarının ilgisizliğinden yakındı. Sporcu destek alamadığı için turnuvalara katılmakta zorlandığına vurgu yaptı.
 
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