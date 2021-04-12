Eliz, İngiltere’de bir numara

Eliz Maloney Yorgancı, İngiliz profesyonellerin katıldığı U.K. Pro Tenis Turnuvasında turnuvanın bir numarası EmilyAppleton’ı yenerek şampiyon olurken, kortların en hızlı ve en zihinsel güç sergileyen oyuncusu seçildi

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, İngiltere’nin Loughborough şehrinde, İngiliz profesyonellerin katıldığı, U.K. Pro Tenis Turnuvasında, şampiyon oldu.

12 oyuncunun, iki grup şeklinde yarıştığı ve ilk iki sırada bitiren oyuncuların yarı finale çıkma hakkını elde ettiği turnuvada geçen haftalarda yine iyi bir başarı gösteren Eliz final oynamıştı. Kendisini son turnuvadaki finalde yenen turnuvanın bir numarası EmilyAppleton’ı 6-4 ve 6-3’lük bir skorla yenen Eliz, bu hafta şampiyonluğa imza attan taraf oldu.

Tüm hafta boyunca çok iyi bir oyun sergileyen Eliz, yedi maçta yalnızca bir set kaybederek turnuvanın şampiyonu olurken, ayni zamanda kortların en hızlı ve en zihinsel güç sergileyen oyuncusu seçildi.

Bir hafta boyunca çok iyi oyunlar sergileyen Eliz, tüm maçlarını rahatlıkla kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. İlk maçını Amelia Bisset’e karşı 6-3 ve 6-2 kazanan Eliz, ikinci turda kendisini son karşılaştıkları turnuvada finalde yenen EmilyAppleton’a karşı yaptı. İlk seti 5-7 kaybeden Eliz, inanılmaz bir oyun sergileyerek ikinci seti 6-3 ve 10-6’lık bir maç tie-break ile turnuvanın bir numarasını yenerek maçı aldı. Diğer seri maçlarında TanyshaDissanayake 6-0, 6-1, AnnaliOlivelle 6-3, 6-1 ve TianaFox’u 6-0 ve 6-0’lık çok rahat skorlarla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngilizlerin yine iyi oyuncularından FreyaChristie’yi 7-5 ve 6-2 yenerek bir kez daha finale ismini yazdırdı. Finalde yine EmilyAppleton ile karşılaşan Eliz, bu kez inanılmaz bir oyun çıkararak, rakibine hiç şans vermeden 6-4 ve 6-3’lük bir skorla turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın sonunda yapılan röportajda, Eliz, Covid 19 her şeyi zorlaştırsa da elinden geldiğince kapanmalar döneminde oyununun zihinsel ve fiziksel tarafını geliştirmeye çalıştığını ve aldığı bu başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

