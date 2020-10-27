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Elis’ten, Manisoy'a teşekkür ziyareti

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Elis’ten, Manisoy'a teşekkür ziyareti
Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından Sırbistan’da düzenlenen DiamondCup’ta mücadele eden Halter Vücut Geliştirme Federasyonu sporcusu ElisSakallı,  IFBB Diamond Cup’taJr Bikini kategorisinde ikincilik elde etmişti.
ElisSakallı elde ettiği başarı sonrasında kendisine maddi – manevi destek veren Alayköy Belediye BaşkanıHulisiManisoy'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
ElisSakallı ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yarışma hazırlık sürecimde maddi,manevi benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Alayköy Belediye Başkanımız Hulisi Manisoy'a ve Mali İşler Sorumlusu Can Ulu'ya çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
 
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