Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 8-9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erdi.
Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;
8 YAŞLAR – FİNAL
POYRAZ VURAL - PARS OZAN 7/2 7/4
9 YAŞ KIZLAR – FİNAL
LARİN VURAL - ANASDTASİİA ELSHİNA 0/4 0/4
9 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
SAİD ZEKİ AVCI - POYRAZ VURAL 4/0 4/0
12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
VERA GAZİ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 2/6 6/4 0/6
12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
NOA DUCHATEAU - ASIM ARAS ASTAN 6/1 6/4
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER – FİNAL
BARAN BAŞARAN / SEVİNÇ OĞAN - KIVANÇ ÖZTUĞ / VERA GAZİ 6/3 6/3
16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
ELÇİN ÖZBİLEN - NADİR ÇINARLILI 6/7 0/6
16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
BATUR EVRE - ERSEL KALFAOĞLU 2/6 1/6
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