Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belirlendi

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 8-9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 8-9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erdi.

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;

8 YAŞLAR – FİNAL

POYRAZ VURAL - PARS OZAN 7/2 7/4

9 YAŞ KIZLAR – FİNAL

LARİN VURAL - ANASDTASİİA ELSHİNA 0/4 0/4

9 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

SAİD ZEKİ AVCI - POYRAZ VURAL 4/0 4/0

12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

VERA GAZİ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 2/6 6/4 0/6

12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

NOA DUCHATEAU - ASIM ARAS ASTAN 6/1 6/4

12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER – FİNAL

BARAN BAŞARAN / SEVİNÇ OĞAN - KIVANÇ ÖZTUĞ / VERA GAZİ 6/3 6/3

16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

ELÇİN ÖZBİLEN - NADİR ÇINARLILI 6/7 0/6

16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

BATUR EVRE - ERSEL KALFAOĞLU 2/6 1/6

