Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda finale doğru

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 9 yaş kategorisinde Çeyrek Final ve 12-16 yaş kategorilerinde Yarı Final karşılaşmaları oynandı. KKTF kortlarında devam eden Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL

Melin Akçın - Eliz Barçın 5/3 4/5 10/5

Beren Pilli - AnasdtasiiaElshina 1/4 3/5

9 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL

Tanıl İşgüzar - Uzay Şakir 3/5 4/2 6/10

Osman Aren Başaran - Said Zeki Avcı

12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

Girne Umut Yerebakan - EnraÇakartaş 6/0 4/0 (Rt)

Sevinç Oğan - Vera Gazi 6/7 6/2 5/7

12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

NoaDuchateau - Baran Başaran 6/3 7/6

Asım Aras Astan - Hasan Aras Duman 7/6 6/1

12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER - ÇEYREK FİNAL

Deniz Hüseyin Önen / Servet Tel - Derin Öney Şemsettin / Gülay Meyra Avcı 6/0 6/0

16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

Elçin Özbilen - Ekin Karasu 6/3 7/6

Nadir Çınarlılı - Özgül Şah 6/1 6/2

16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

Aras Çelik - Ersel Kalfaoğlu 0/6 2/6

Göktuğ Yusuf Gökbayrak - Batur Evre 1/6 2/6



