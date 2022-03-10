Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda finale doğru

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 9 yaş kategorisinde Çeyrek Final ve 12-16 yaş kategorilerinde Yarı Final karşılaşmaları oynandı. KKTF kortlarında devam eden Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL
Melin Akçın - Eliz Barçın 5/3 4/5 10/5
Beren Pilli - AnasdtasiiaElshina 1/4 3/5
9 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
Tanıl İşgüzar - Uzay Şakir 3/5 4/2 6/10
Osman Aren Başaran - Said Zeki Avcı
12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
Girne Umut Yerebakan - EnraÇakartaş 6/0 4/0 (Rt)
Sevinç Oğan - Vera Gazi 6/7 6/2 5/7
12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
NoaDuchateau - Baran Başaran 6/3 7/6
Asım Aras Astan - Hasan Aras Duman 7/6 6/1
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER - ÇEYREK FİNAL
Deniz Hüseyin Önen / Servet Tel - Derin Öney Şemsettin / Gülay Meyra Avcı 6/0 6/0
16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
Elçin Özbilen - Ekin Karasu 6/3 7/6
Nadir Çınarlılı - Özgül Şah 6/1 6/2
16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Aras Çelik - Ersel Kalfaoğlu 0/6 2/6
Göktuğ Yusuf Gökbayrak - Batur Evre 1/6 2/6
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.