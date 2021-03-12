Dünya tenisi evimize geldi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) “Dünya tenisini evinize getiriyoruz.” sloganıylaseminerler düzenlemeye başladı.
Dünyaca tanınmış deneyimli isimler olan Simon Wheatley, Judy Murray ve Emma Doyle ile Dünya tenisinin konuşulacağı seminerlerin ilki gerçekleştirildi. İlk seminerde Simon Wheatley, konuşmacı oldu. Seminerler14 Mart'a kadar devam edecek.
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