Dünya Oto Cup’ta yarı final maçları oynandı

KKTF tarafından düzenlenen Dünya Oto Cup kategorilerde gerçekleşen zevkli ve çekişmeli yarı final maçlarıyla heyecan devam etti.
DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan yarı final karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
AnnaVıshnııakova - Naciye Selin Faraçoğlu 2/4 2/4
AnastasiiaElshina - Beren Başaran W/O
10 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL
Tuğra İrfanoğlu - Deniz Varoğlu 3/5 3/5
Cafer Tosunoglu - Baran Başaran W/O
14 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
Özgül Şah - Arya Sarıbaş 6/0 6/1
Lara Onurlu - Sahil Ece Yerebakan W/O
14 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL
Akay Ali Sağkanat - Konstantın Kan 6/7 4/6
Enver Ada Gençel - Bora Erin 6/4 3/6 6/10
BÜYÜK KADINLAR - YARI FİNAL
OksanaPiddubna - Azra Seray Yalkıç 6/3 6/1
Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki 2/6 3/6
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