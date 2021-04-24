Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon

Dünya Oto Cup muhteşem final maçları ile sona erdi. KKTF tesislerinde rekor katılım ile seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup da 13+ Kadınlar ve 13+ Erkekler kategorilerde oynanan zevkli final maçlarında, 3 sette biten Kadınlar finalinde 0/3 geriden gelip son seti 6/3 alarak şampiyon olan Oksana Piddubna ile Erkekler finalinde başa baş geçen 2 set sonucunda şampiyonluğa ulaşan Mustafa Zorba oldu.
Dünya Oto Cup da alınan sonuçlar ve sıralamalar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR GRUP A – Final
HURİYE ŞIK - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/1 – 4/0
10 YAŞ KIZLAR GRUP B – Final
GİRNE UMUT YEREBAKAN - ZARİF DAYI 4/0 – 4/1
10 YAŞ ERKEKLER – Final
ASIM ARAS ASTAN - ÇINAR ELMALI 2/4 – 4/0 – 11/9
14 YAŞ KIZLAR - Final
NADİR ÇINARLILI - TANSEL ŞIK 1/6 – 1/6
14 YAŞ ERKEKLER - Final
BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - ARAS ÇELİK 6/2 - 6/7 – 6/1
13+ BÜYÜK KADINLAR –Final
OKSANA PİDDUBNA - AZRA SERAY YALKIÇ 6/3 – 6/7 – 6/3
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