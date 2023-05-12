Dünya Oto Cup’ta heyecan sürüyor

KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da 12 ve 16 yaş kategorilerde oynanan çeyrek final ve yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Yağmur Özakça - Deniz Abdullahoğlu 0/6 1/6
Enra Çakartaş - Gülay Meyra Avcı 6/0 6/0
Gökçe Karamahmutoğlu - Nehir Gürses 5/7 4/6
16 YAŞ KIZLAR - Yarı Final
Sahil Ece Yerebakan - Ekin Karasu 1/6 1/6
Nadir Çınarlılı - Kayra Yüceer 6/4 6/4
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Akay Ali Sağkanat - Konstantın Kan 6/0 6/0
Enver Ada Gençel - Derin Öney Şemsettin 6/0 6/1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.