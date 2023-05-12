Dünya Oto Cup’ta heyecan sürüyor

KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da 12 ve 16 yaş kategorilerde oynanan çeyrek final ve yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

Yağmur Özakça - Deniz Abdullahoğlu 0/6 1/6

Enra Çakartaş - Gülay Meyra Avcı 6/0 6/0

Gökçe Karamahmutoğlu - Nehir Gürses 5/7 4/6

16 YAŞ KIZLAR - Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan - Ekin Karasu 1/6 1/6

Nadir Çınarlılı - Kayra Yüceer 6/4 6/4

16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Akay Ali Sağkanat - Konstantın Kan 6/0 6/0

Enver Ada Gençel - Derin Öney Şemsettin 6/0 6/1



