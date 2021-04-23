Dünya Oto Cup’ta finalistler belirleniyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Dünya Oto Cup turnuvasında keyifli maçlar devam ediyor.

KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden Dünya Oto Cup turnuvasında çeşitli kategorilerde oynanan çeyrek final,yarı finalve final maçları oynanırken, sporcuların mücadelesi dikkat çekiyor.Sona doğru yaklaşılan Dünya Oto Cup turnuvası, KTFF facebook sayfasındanda canlı yayınlanmaya devam ediyor.

