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Djokovic Wimbledon'a katılabilecek

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Tek erkeklerde dünya 1 numarası NovakDjokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle sezonun üçüncü grandslam turnuvası Wimbledon'a katılabilecek

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Djokovic Wimbledon'a katılabilecek
Turnuvanın organizatörü AllEnglandLawn Tenis Kulübü Başkanı SallyBolton düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kararıyla İngiltere'ye girişte aşı zorunluluğu uygulamasının kaldırıldığını söyledi.
Bolton, pandeminin yayılımında kayda değer bir hızlanma olmaması halinde aşısız tenisçilerin de 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılabileceğini belirtti.
Kariyerinde 20 grandslam şampiyonluğu bulunan Djokovic, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle sezonun ilk grandslam turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınır dışı edilmişti.
ABD'deki aşı kısıtlamalarından dolayı IndianWellsMasters ile Miami Açık Masters turnuvalarına da katılamayan Djokovic, bu gelişmenin ardından Wimbledon'da mücadele edebilecek.
34 yaşındaki tenisçi, bu yıl Dubai Tenis Şampiyonası'na çeyrek finalde, Monte Carlo Masters'a ise ilk turda, Sırbistan Açık'a ise finalde veda etmişti.
 
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