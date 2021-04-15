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Djokovic, Monte Carlo'ya üçüncü turda veda etti

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Tek erkeklerde dünya 1 numarası NovakDjokovic, Monte Carlo Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda Büyük Britanyalı Dan Evans'a yenilerek elendi

Djokovic, Monte Carlo'ya üçüncü turda veda etti
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Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler üçüncü turunda, dünya sıralamasının 33 numaralı tenisçisi Evans, 2 saat 6 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 7-5'lik setlerle Djokovic'i 2-0 mağlup etti.
Kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini alarak bu turnuvada çeyrek finale kalan Evans, bu turda Belçikalı David Goffin ile karşılaşacak.
Büyük Britanya'nın bir numaralı tenisçisi Dan Evans, tek erkeklerde en iyi 3 tenisçi olarak gösterilen Djokovic, RogerFederer ve RafaelNadal'dan birini, 2017 yılından sonra bir turnuvada ilk kez yendi.
 
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