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Djokovic'i deviren Nadal, adını yarı finale yazdırdı

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Fransa Açık çeyrek finalinde İspanyol tenisçi RafaelNadal, NovakDjokovic'i 3-1 mağlup ederek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu

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Djokovic'i deviren Nadal, adını yarı finale yazdırdı
Fransa Açık Tenis Turnuvası çeyrek final eşleşmesinde Rafael Nadal ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.
256 dakika süren nefes kesen maçta Djokovic'i 3-1'lik skorla yenen RafaelNadal, yarı finale yükseldi.
İspanyol raket ilk seti 6-2 kazanırken ikinci seti Djokovic'e 6-4 kaybetti. 3. sette RafaelNadal rakibine bir kez daha 6-2'lik üstünlük kurdu. 4. set ise tie breake gitti ancak 7-6'lık skorla RafaelNadal maçı kazanmayı başardı.
 
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