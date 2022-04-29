DAÜ Tenis Takımı İzmir’de şampiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) Erkek Tenis Takımı İzmir’de düzenlenen Üniversiteler arası Türkiye Tenis BirinciLigi’nde şampiyon oldu.

İzmir Tenis İhtisas Kulübü Kortlarında gerçekleştirilen turnuvada A Grubu’nda oynadığı maçları namağlup tamamlayarak katıldığı şampiyonluk grubunda karşılaştığı Yeditepe Üniveristesi’ni mağlup ederek Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Dün İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ile oynadığı şampiyonluk maçını da kazanan DAÜ Erkek Tenis takımı Süper Lig’e şampiyon olarak yükselme başarısı gösterdi.

